PMA construirá un total de seis centros de trasferencia en el Estado: Procurador

Un total de seis centros de trasferencia se construirán en el estado de Veracruz, se ubicarán en Tuxpan, Papantla, Martínez de la Torre, Rodríguez Clara, Ángel R. Cabada y Córdoba informó el procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, sin embargo, en este último municipio está en riesgo ante el rechazo ciudadano que hay para que se instale.En este sentido, explicó que solo Córdoba genera 200 toneladas de residuos y el problema que se tiene es que la basura acumulada genera un impacto negativo.Detalló que un centro de trasferencia no es un basurero a cielo abierto, ni se acumula."Un centro de trasferencia es una procesadora, una planta, una banda de separación entre materia orgánica e inorgánica, hay gente separando los residuos para que al final se vaya al relleno sanitario lo mínimo y eso ahorra dinero a la administración pública, y la planta decide a donde se va el residuo final, se llama centro de trabajo porque ahí no duerme la basura".El funcionario arribó a Córdoba a sostener una reunión con vecinos de Colinas de San José, quienes se manifestaron para rechazar la instalación del centro de trasferencia, el cual finalmente no se edificará en Córdoba y será llevado a otro municipio que lo quiera.