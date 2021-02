PMA emite Declaratoria de Emergencia Ecológica en relleno sanitario de Nogales

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) emitió una Declaratoria de Emergencia Ecológica por el Relleno Sanitario Regional de las Altas Montañas de Nogales.



Ese organismo determinó que el también conocido como “basurero de los Colorines”, es un sitio con riesgo inminente para el ambiente y la salud pública por la inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial conforme a los parámetros establecidos en los criterios normativos ambientales.



Sergio Rodríguez Cortés, titular de la PMA, expuso que la Declaratoria de Emergencia es consecuencia del expediente PMAVER/DJ/SIS/EXP-050/2011, que se abrió para investigar una denuncia por el mal manejo y disposición final de los residuos sólidos que habría provocado un daño ambiental que debía ser evaluado y remediado.



La investigación en el relleno sanitario ubicado en el kilómetro 258+000 autopista México-Veracruz, en la exhacienda “Del Encinar”, comunidad Los Colorines del municipio de Nogales, arrojó que en el sitio existe un desequilibrio ecológico derivado de los impactos adversos al ambiente por la modificación de los hábitat y ecosistemas identificados, así como el mal manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.



Con ello, la empresa Arrendadora Constructo, S.A. de C.V, que tiene la concesión a 15 años, incumplió con la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, y lo establecido en la NOM083-SEMARNAT-2003 que contiene las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio de, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.



Durante la inspección física al relleno sanitario se constató que no se encuentran delimitadas las celdas y no cuenta con canales para los lixiviados, ni con separadores de lixiviados o grasas.



No se presentó memoria técnica referente a la celda 6 que tiene una capacidad de 134 mil toneladas de residuo, pero que está inactiva, además esa celda se encuentra cubierta en su totalidad por material pétreo y no cuenta con sistema de canales de agua pluvial alrededor de la misma.



En la celda 3 o de materiales ferrosos se observó encharcamientos de agua pluvial mezclado con lixiviados, con lo cual se comprueba la inexistencia de un drenaje pluvial, así como un sistema inadecuado para el manejo de los lixiviados, y se encontraron residuos dentro del cuadrante colindante al camino de la celda 3 , dispuestos a cielo abierto.



En la perimetral de la celda de emergencia se observan llantas gastadas en diversas partes, así como en un costado del talud hay exposición de residuos, esto debido al escurrimiento de las aguas pluviales.



Además, no cuenta con una cerca perimetral ni señalamientos restrictivos, por ende, existe libre acceso al sitio para perros y gatos callejeros, caballos, vacas, borregos y así como se observan actividades de pepena.



En la celda cuatro existe escurrimientos de lixiviados que han erosionado el talud de esta celda, lo que evidencia la falta de control adecuado de lixiviados y la exposición directa a las precipitaciones pluviales.



Al costado de la celda 6 se encuentra un cárcamo de lixiviados en donde se observan escurrimientos en uno de los tubos que conectan a dicho registro, siguiendo el arrastre de los lixiviados, estos llegan hasta un terreno fuera del relleno sanitario.



La planta de tratamiento de lixiviados se encuentra inactiva y no presenta un listado de equipos para asegurar la calidad del tratamiento de los mismos.



Las celdas uno y dos se observan con cubierta vegetal esta última con actividades de mantenimiento en la tubería subterránea.



En la celda destinada para la disposición final de lodos, se encuentran depositando residuos sólidos urbanos y de manejo especial como cascajo y lodos. Se confirma la existencia de fauna nociva de manera más activa en esta área.