PMA ha atendido de manera incoherente grave problemática de residuos en Veracruz

El presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas A.C. y Coordinador Estatal de la Iniciativa Ambiental Veracruz, Graciano Illescas Téllez, aseguró que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, ha atendido de manera incoherente, unilateral, discrecional e incluso cuestionable desde el punto de vista de la legalidad, la grave problemática que padece Veracruz en materia de residuos.



Agregó que, como resultado de ello, está conduciendo dicha problemática a una crisis ambiental aún mayor. "La Declaratoria de Emergencia Ecológica del Relleno Sanitario Regional de las Altas Montañas, ubicado en el municipio de Nogales, pareciera a primera vista un gran acierto de la PMA, incluso un ejercicio brillante de sus atribuciones y un hit de sus abogados, si no fuera porque no se ha hecho lo mismo con muchas otras decenas de tiraderos ilegales que siguen operando, incluso bajo la recomendación de la misma procuraduría, como lo han manifestado varios alcaldes y líderes sociales".



De igual forma el biólogo de profesión, indicó que este decreto cuenta con un dictamen técnico ambiental elaborado por una especialista, cuyo nombre la PMA tenía el deber de haber resguardado y donde se indica que el relleno sanitario cumple con 6 de 9 de los criterios considerados por la NOM 083 SEMARNAT 2003.



"Y si bien existen deficiencias que ameritan importantes medidas de saneamiento, la PMA consideró pertinente resolver el problema apoderándose de dicho sitio de disposición final, poniéndolo bajo su propio resguardo".



Por el ello Illescas indicó que esto genera serias dudas sobre la actuación de la procuraduría, tan preocupantes que diversas organizaciones preparan ya una petición que será elevada hasta los más altos niveles del Gobierno Federal y Estatal, de los congresos y de instituciones de Derechos Humanos.



"No es posible que se ignore y menosprecie la concurrencia de otras instituciones públicas y las exigencias de transparencia que hacemos desde la sociedad".