PMA inmoviliza camión de Limpia Pública de Fortín

Por no contar con permisos de recolección de residuos de manejo especial y hacerlo de manera irregular, personal de la Procuraduría del Medio Ambiente en el Estado (PMA) inmovilizó esta tarde un camión recolector del Ayuntamiento de Fortín de las Flores.



Gaspar Monteagudo Hernández, jefe de Inspección de la PMA y personal a su cargo inspeccionaron este día los documentos y permisos para corroborar que la entidad municipal aplique un correcto manejo y disposición de los Residuos de Manejo Especial (RME).



Entre estos se consideran aquellos materiales que se generan en los procesos productivos o de servicios y que no reúnen las características para ser considerados residuos sólidos urbanos o residuos peligrosos, según lo define la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR).



Al no presentar en la supervisión e inspección general de documentos dichos permisos, personal de la PMA procedió a inmovilizar un vehículo recolector blanco, marca Hino modelo 500, con logos del Ayuntamiento de Fortín de las Flores.



Con ello, la dependencia otorga al Ayuntamiento 5 días hábiles para presentar sus permisos de recolección de residuos de manejo especial vigentes. De no hacerlo ante el Departamento Jurídico de oficinas centrales de la PMA, podría aplicarse una sanción que no se especificó.



Personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente del Estado reconvino y puso de conocimiento a las autoridades correspondientes del Ayuntamiento de Fortín.