PMA permite a planta de asfalto contaminar: Alcaldesa de Mariano Escobedo

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) debe solucionar la contaminación que provoca la planta de chapopote y que desató el enojo de pobladores, señaló la alcaldesa de Mariano Escobedo, Guadalupe Durán Alcántara.Tras el bloqueo carretero para rechazar la operatividad de la empresa y una quebradora para grava y arena, la edil explicó que hasta donde se sabe la PMA clausuró la planta por cuatro días, a fin de que presentase la documentación pero no fue así y siguió funcionando.Es decir, según Durán Alcántara, la Procuraduría les ha permitido funcionar sin permisos de cambio de uso de suelo ni concesión, pese a que cerca hay una escuela secundaria, viviendas y comercios.Los afectados se quejan por un fuerte olor a plástico quemado, ruido permanente y emanaciones de humo y polvos que afectan la salud de los residentes.Mientras tanto, por redes sociales, pobladores advirtieron que si no hay solución volverán a bloquear la carretera y harán plantones en los Palacios de La Perla y Mariano Escobedo."Esto es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente pero acá no tenemos el permiso para el cambio de uso de suelo ni los permisos los tiene el Ayuntamiento, están trabajando de manera irregular y como tal debe de actuar", precisó.