PMA sólo dio show para anunciar auditorías, hizo perder tiempo: Alcalde de Tezonapa

El alcalde de Tezonapa, Luis Arturo Sánchez García, se quejó de la puesta en marcha del Programa Estatal de Auditoría Ambiental para Municipios y Empresas 2020, criticando que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) sólo dio show y los munícipes perdieron el tiempo.



Indicó que únicamente les recordaron que los Ayuntamientos son quienes tienen la responsabilidad sobre la disposición de la basura y cuestionó por qué se invitó a empresas si quien tiene que asumir la responsabilidad de la basura son los municipios.



"Y las empresas nunca quieren dar un solo centavo para apoyar a los municipios. Esta reunión no sirvió para algo, solamente fue show. Aquí nomás nos hicieron perder el tiempo porque nosotros tenemos que atender a nuestros ciudadanos. Para mí es hora y media de Orizaba a Tezonapa y venir aquí es una pérdida de tiempo", dijo.



Acusó que la información que se les otorgó en el arranque de este programa no sirvió de nada, reiterando que solamente les recordaron la responsabilidad que tienen de acuerdo al artículo 115 Constitucional.



"Eso que dijeron, me lo pudieron haber mandado en un correo. Un niño de primaria hace una mejor exposición con texto y con mejores fotografías, cuando menos", dijo.



Por su parte, el procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez, recordó que el Ayuntamiento de Tezonapa descarga sus desechos en Oaxaca y ese tema lo tendrá que revisar la PMA.



"En el caso de Veracruz, en la zona de Villaldama, varios municipios llevaban su basura a tiradero a cielo abierto y como los agarramos en flagrancia tirando en un sitio inadecuado, se les puso una multa y se les notificó que no podían tirar ahí".



Añadió que el Alcalde sabe de la Constitución pero tal parece que no sabe lo que protestó cuando tomó el cargo.