PMA y PROFEPA clausuran tiradero a cielo abierto de Villa Allende, en Coatzacoalcos

El tiradero a cielo abierto de Villa Allende fue clausurado este jueves por la noche por autoridades de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente y la PROFEPA.



El basurero que recibía los desechos de todo el municipio de Coatzacoalcos y que afectaba a decenas de vecinos de los alrededores fue cerrado de manera parcial, pero definitiva.



El sitio recibía a diario un estimado de 450 toneladas de desechos y por ello, habitantes del lugar y organizaciones sociales habían realizado marchas y movimientos diversos para pedir a la autoridad competente llevar a cabo la clausura lo antes posible.



"Nos están matando, la gente se está enfermando, los peces están muriendo, hay proliferación de fauna nociva, el lixiviado que resulta de la descomposición de los residuos urbanos contamina nuestra tierra, nuestras lagunas, nuestras aguas subterráneas ya que el basurero a cielo abierto se encuentra en una zona pantanosa y está a menos de un kilómetro de nuestras viviendas, escuelas y centros comerciales ya que no se han tomado las medidas correspondientes para la cantidad de basura recibida, y que afecta los yacimientos de agua a su alrededor".



“Porque no estamos dispuestos a que solo nos vean como un negocio para algunos, sin tomarnos en cuenta y que las autoridades sigan actuando arbitrariamente. Porque no queremos seguir siendo el basurero de nadie, exponemos la falta de criterio, daño ambiental y daño a la salud que han realizado la pasada y actual administración del gobierno de Coatzacoalcos. Por lo cual seguimos en la lucha para un bienestar social de nuestra comunidad", informaron integrantes de diversas agrupaciones.