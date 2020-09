PMA y Transporte Público desinfectaron 2 mil 370 taxis y camiones en región Veracruz

Unas 2 mil 370 unidades de transporte público fueron desinfectadas en la segunda jornada de desinfección, afirmó el delegado de Transporte Público región Veracruz, Javier Azcoitia, la cual abarca a taxis y camiones.



Hasta el momento, se han realizado 3 apercibimientos por no acatar las disposiciones sanitarias en el transporte público pero de manera general hay cumplimiento.



No obstante, pidieron no bajar la guardia y que tanto usuarios como transportistas mantengan las acciones de protección, en el caso de los concesionarios que constantemente están realizando la desinfección, los invitó a continuar.



“Llevamos un aproximado de 2 mil 300 en acciones anteriores y el día de hoy llevamos 2 mil 370. En todo el Estado se están llevando las jornadas. Estamos checando la situación y viendo que no se supere el número adecuado de pasajeros por la disposición de la Secretaría de Salud”.



Los operativos de verificación para que se apliquen las medidas sanitarias en los camiones y taxis se realizan continuamente.



“Seguimos las supervisiones todos los días de manera aleatoria, estamos viendo que usen el cubrebocas y estamos repartiendo dosis de gel. Hay buena disposición de los choferes, tenemos buena respuesta de la ciudadanía”.



Al momento, no se han registrado contagios de COVID-19 en la corporación pero sí se presentaron casos que ya regresaron a laborar.



La desinfección de las unidades se realizó en coordinación con la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.