PMA ya tiene solución para tiraderos a cielo abierto en Veracruz: Gobernador

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, expresó que la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) diseñó un plan para combatir la problemática de los tiraderos a cielo abierto, ya que hay algunos nuevos Alcaldes que han incurrido en disponer los desechos sólidos urbanos de sus municipios en sitios clandestinos o no aptos para ello porque por el momento “no les queda otra alternativa”.Y es que señaló que mientras no se cuente con un lugar que cumpla con las medidas ambientales adecuadas, el servicio de recolección debe continuar y por ende, debe haber un lugar donde depositarlos.“Desde luego que a los Alcaldes a veces no les queda otra alternativa porque mientras se abre uno que tenga las condiciones y los requisitos, tienen que seguir recogiendo la basura y en estos hemos ido acordando con ellos”, afirmó.Reconoció que la problemática es fuerte porque durante muchos años se dejó que se fueran acumulando estos lugares ilegales para la disposición de residuos pero la Procuraduría de Medio Ambiente ya diseñó un plan para ir remediando e ir buscando lugares que cumplan estrictamente con las medidas.El Mandatario dijo que pedirá al titular de esta dependencia, Sergio Rodríguez Cortés, que en una próxima conferencia de prensa presente el plan general de todo el Estado y dónde se han ido remediando los tiraderos a cielo abierto.“Les doy un ejemplo, el de Nogales se remedió y se ajustó a las nuevas disposiciones que deben tener estos lugares y hoy está totalmente diferente, ya no huele mal, está confinada y tiene extensión para seguir recibiendo estos desechos sólidos”, expuso.Afirmó que hay otros lugares en la Entidad donde se ha ido avanzando de la mano de las autoridades municipales.“No es sencillo porque implica para algunos una erogación mayor cuando tienen que trasladarlos a mayor distancia a un lugar que reúna los requisitos pero es mejor para el medio ambiente invertirle un poquito a seguir con esos tiraderos a cielo abierto”, consideró.El Gobernador destacó que hubo Alcaldes que dejaron sus cargos el pasado 31 de diciembre y durante su administración se abocaron a remediar el problema de los residuos urbanos, siendo uno de ellos el de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero.“En Xalapa se le dio a concesión a la empresa privada, extranjera, que dañaba con los residuos que salían de la ciudad y que era confinados en un lugar que reunía los requisitos y que todo era mentira (…) y hoy Xalapa cuenta con un lugar que tiene todos los requisitos para disponer la basura”, enfatizó.Afirmó que “Hipólito dejó un buen legado en ese aspecto”, ya que con la operación del relleno sanitario de El Tronconal por parte del Ayuntamiento, se abarató el costo del servicio de disposición final de los desechos capitalinos.“Estamos tratando de que otros lugares estén así, sí dependemos mucho de que haya Alcaldes interesados y que tengan la disposición económica para invertirle”, reiteró al señalar que ya ha habido sanciones para quienes incumplen las medidas ambientales con los basureros ilegales, aunque sostuvo que esto no resuelve el problema.“Entonces lo que ha hecho la PMA es ofrecerles alternativas y que ya no sean estos basureros a cielo abierto que se tenían antes”, resaltó Cuitláhuac García Jiménez.