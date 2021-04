Población busca apoyo con alimentación, medicina y trabajo: Cáritas Xalapa

El presidente de Cáritas Xalapa, Quintín López Cessa, indicó que son muchas las necesidades de alimentos, atención médica, medicamentos y empleos por parte de la población.



Entrevistado, el presbítero señaló que a Cáritas la gente acude todos los días por alimentos y pan, además de medicamentos, toda vez que, debido a la pandemia, hay tratamientos que se dejaron de lado en los hospitales, lo que incrementó la demanda.



“Ha permanecido la asistencia de la gente que va tanto por el pan como por los alimentos, gracias a Dios nos regalaron 3 toneladas de chayote y se repartió, se llevó a las colonias, en cuanto a alimentos, medicina, atención médica y los talleres que se dan va funcionando, no nos ha desbordado pero las necesidades son muchas”, explicó.



Abundó que, aunque esta asociación no se ha visto “desbordada” ante las necesidades de la gente, no se puede cumplir con la demanda de medicinas, pues sólo se comparte lo que la población dona.



Por ello, reiteró el llamado para que las personas que puedan, hagan donaciones y compartan de los medicamentos que tengan en sus hogares.



“Las necesidades son muchas en medicamento, se suspendieron tratamientos de otras enfermedades y la gente siempre tiene necesidad de medicina, eso no disminuye, no podemos atender tanta demanda porque compartimos de lo que nos llega, por eso la invitación siempre es constante, a que donen medicina de la que tengan en casa. Las necesidades son fuertes, de alimentación, medicina y trabajo”, concluyó.