Población vulnerable recibirá apoyos de Alcaldía de Xalapa por temporada de frío

La Dirección de Protección Civil de Xalapa integra un padrón de familias en situación vulnerable o de indigencia a quienes entregará apoyos directos y con ello, protegerlas de las bajas temperaturas que traen los frentes fríos que impacten en la Capital.Al respecto, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil dijo que así se evitan los intermediarios y los enseres como colchonetas, cobijas, despensas o láminas llegan a aquellos que más los necesitan.“Ya estamos haciendo recorrido para que Protección Civil pueda revisar, tenemos cuatro o cinco recorridos para revisar el levantamiento y el padrón de familia por familia para que lleguen a ellos y no a terceros los beneficios de su colchoneta, de su cobija, despensa o lámina”, manifestó en entrevista.Ahued Bardahuil afirmó que en breve comenzarán a entregar los apoyos a las personas en situación vulnerable, acotando que ya lo han hecho con algunas en situación de calle, que pernoctan en los bajos del Palacio Municipal, al negarse a ir a los refugios.“Hemos tratado de que podamos atender a algunos pero hay un tema ahí que nos cuesta trabajo porque muchos se oponen y no podemos llevar a la fuerza, sería un delito”, mencionó.El munícipe comentó que sólo una persona aceptó acudir a uno de estos albergues, donde fue atendida, de allí que el exhorto continúa para otras que deseen asistir a los espacios y resguardarse del frío invernal.“Los hemos ido a ver pero algunos no quieren ni siquiera considerar la posibilidad de que los llevemos, les da temor. Se les puede llevar alimento, ropa, atención médica, una evaluación pero muchos de ellos no quieren”, reiteró.La máxima autoridad capitalina dijo nuevamente que seguirán insistiendo a la población indigente que acuda a los refugios, donde se les brindará todo lo necesario para que no tengan problemas en su salud producto de las inclemencias del tiempo."Están esperando en los portales, en un lugar donde ponen en riesgo su salud aún más porque están ahí con la inclemencia del tiempo; sin embargo, vamos a seguir insistiendo para poderles dar alimento, comida, atención médica y poder proponer que puedan tener una vida más digna”, afirmó Ricardo Ahued.