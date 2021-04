Pobladores bloquean acceso principal a Mixtla de Altamirano por falta de agua

Pobladores de Mixtla de Altamirano bloquearon el acceso principal a este municipio debido a la falta de agua, ya que desde hace dos meses se descompuso la bomba que les surte del vital líquido y el presidente del Concejo Municipal, Crispín Hernández Sánchez, se comprometió a entregarles una bomba a más tardar este lunes a las 16 horas, lo cual no cumplió.



Los inconformes decidieron cerrar la entrada principal a este municipio por la falta de sensibilidad de la autoridad, ya que son muchas las familias que están padeciendo por la falta del líquido.



Detallaron que están sin agua desde hace dos meses los habitantes del centro, de Barrio Primero, Barrio Tercero y Barrio Cuarto.



Los inconformes exigían la presencia de Hernández Sánchez, a quien tacharon de ineficaz, pues no da solución a los problemas que hay en el municipio, por lo que incluso señalaron que fue un error de las autoridades en el Estado haber puesto a esa persona al frente de la administración municipal, ya que sólo se la pasa culpando a otros de los problemas que hay.



Los quejosos advirtieron que, si no hay solución al problema, emprenderán acciones más fuertes para obligar al Concejo Municipal que solucione las necesidades de la gente.