Pobladores de Coatepec denuncian mal servicio de recolección de basura

Vecinos de los fraccionamientos Salvador Díaz Mirón y El Pedregal, reportaron que desde hace dos semanas el camión recolector no acude por los desechos residuales.Asimismo, habitantes de la colonia Emiliano Zapata se quejaron porque el personal de Limpia Pública dejó de pasar los lunes, día en que le toca acudir en esa zona.“Por el Haya Sport desde hace dos semanas no pasa el camión de la basura, la colonia El Pedregal está hecha un cochinero, queremos que hagan algo, el camión recolector tiene dos semanas que no pasa”, dijo una de las vecinas.Visiblemente molestos, agregaron que ellos cumplen con el pago por el servicio de recolección, también con el predial, por lo que exigen que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto.“Aparte de la pandemia y el dengue, tenemos que sufrir la invasión de las moscas y las enfermedades que traen, además de que los perros callejeros rompen las bolsas y huele muy mal. Eso sí, pagamos el servicio para que ni pasen”, Sentenció otro vecino.