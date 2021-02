Pobladores de El Zapote se dicen olvidados por autoridades de Teocelo

La localidad de El Zapote, municipio de Teocelo, se encuentra prácticamente en el olvido pues sigue sin recibir algún beneficio u obra pública desde el año 2018, así lo señalaron algunos pobladores.



Y es que denunciaron que en este lugar no ha habido beneficio por parte de sus autoridades municipales. Incluso recordaron que desde el año pasado, en el mes de mayo, están solicitando la reparación de su camino principal.



“En este año nos dijeron que se iba a pavimentar el tramo de terracería, que ya había sido solicitado e incluso se llevaron oficios a la SIOP desde el año pasado, en octubre pero nada”, refirió una pobladora.



Los vecinos también acusaron que durante la pandemia tampoco han tenido apoyo con alguna brigada sanitaria o ayuda económica, pues indicaron que mucha gente ha perdido sus empleos.



“Ninguna obra de agua potable, carretera, drenaje, ni de salud. Con la pandemia estamos en el olvido. Hemos pedido brigadas para la comunidad y nada, sólo una vez vinieron en el 2018. Pedimos, aunque sea despensas pues por la pandemia estamos en crisis económica, se solicitaron estufas ecológicas y no hay respuestas. Las señoras cocinan en vaporeras viejas y usan fogatas”, denunciaron.



Finalmente, explicaron que, aunque han acudido desde hace días a Palacio Municipal, el alcalde Mario Chama Díaz no se encuentra y no hay quien les dé respuesta a sus necesidades.