Pobladores de Ixtaczoquitlán temen a trabajos de Gas Natural del Noroeste 

Con la demanda de que no se cambie la tubería de gas que lleva este combustible a las empresas asentadas en el municipio, habitantes de Escamela bloquearon la avenida San Juan, en Ixtaczoquitlán.Los inconformes reconocieron que han tenido ya algunas reuniones con el alcalde Nahum Álvarez Pellico e incluso con representantes de la empresa Gas Natural del Noroeste, quienes les han dicho que cumplen con toda la normativa, pero ellos consideran que si ya hay una tubería de 4 pulgadas no la tienen por qué cambiar a otra de 12.Mencionaron que la zona industrial del municipio ya no va a crecer porque no hay terrenos, ya no se cuenta con suficiente agua e incluso las líneas de energía están saturadas, además en las empresas ni siquiera hay gente del municipio trabajando, sino que son de otros lados.Comentaron que piensan que Sabritas quiere llenar de gas un tanque que tiene con capacidad para 204 mil litros, lo cual no tiene razón de ser, pues para qué quieren almacenar gas si ya les llegan 4 pulgadas y eso sólo será una bomba de tiempo para la comunidad.Señalaron que el Alcalde debe recordar que quienes votaron por él fueron los ciudadanos, no las empresas,Los inconformes amagaron con quedarse ahí hasta obtener una respuesta positiva a su demanda.