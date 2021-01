Pobladores de la colonia Cecilio Terán instalarán toque de queda, en Nogales

Pobladores de la colonia Cecilio Terán pondrán en marcha un toque de queda en la zona y cerrarán los accesos con cadenas para impedir que actúen delincuentes en este lugar.



Esto lo acordaron en una reunión que sostuvieron la tarde-noche del sábado en la Casa del Campesino, en donde se dijeron hartos de tener que vivir con temor por la inseguridad que provocan unos cuantos, incluida gente del mismo lugar, como un presunto ladrón que ese mismo día fue puesto a disposición de la Fiscalía.



Los pobladores acordaron que se integrarán grupos para realizarán rondines por las noches y, cualquier persona que sea vista en la calle después de las 23:00 horas se le considerará sospechosa, se le interrogará y detendrá a no ser que se trate de los vecinos que, por cuestiones de trabajo, salgan a esas horas.



Asimismo, dijeron que los accesos se encadenarán, de manera que no puedan ingresar personas ajenas durante la noche y madrugada.



Señalaron que ya no están dispuestos a permitir que haya más robos en la zona y de los cuales, lamentablemente saben que hay personas que viven ahí mismo que son los que cometen esos delitos.



Por cuestiones de seguridad, los pobladores pidieron no tomar fotos de la reunión que llevaron a cabo.