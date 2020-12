Pobladores de la sierra de Zongolica reprochan mal servicio de internet de TELMEX

Pobladores de la sierra de Zongolica expresaron su molestia por la falta de internet desde las 9:30 horas y hasta las 17 horas en que regresó, lo que causó problemas con clases y exámenes de alumnos y retraso en las diversas labores que se realizan en diversas áreas, por lo que exigieron que entren otras compañías a dar el servicio.



Andrea Cervantes Reducindo, presidenta de la Asociación de Abogados Cuauhtemoc, explicó que lamentablemente en este municipio serrano falla mucho la señal, pero Telmex es la única empresa que da el servicio ahí y que cobra el mes completo a los usuarios aun cuando hay problemas constantes.



“Se pagan paquetes que ofrecen supuestamente 20 megas de internet, pero el servicio es de 5 a 8 megas”, por lo que se exige a esa empresa que cumpla con el servicio que ofrece y que se le está pagando.



Agregó que de igual forma piden a Profeco que se inicie la investigación en contra de Telmex por cobrar por un servicio que no cumple con lo que ofrece públicamente.



Indicó que este día se generó un gran problema en todas las áreas por la falta de internet y los estudiantes no fueron a excepción, pues por ejemplo la UV está aplicando exámenes y los alumnos no pudieron realizarlos, tampoco tener clases, pero tampoco los maestros se podían conectar por la misma razón.



Por lo anterior, demandó que se cumpla con el servicio que se ofrece o bien que ingresen otras compañías a dar el servicio.