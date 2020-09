Pobladores de Rafael Delgado se deslindan de daños a Palacio Municipal

Ciudadanos de Rafael Delgado se deslindaron de los daños causados el pasado 29 de julio en el Palacio Municipal y señalaron que quienes causaron esos desmanes fueron integrantes de un grupo de choque enviado por la misma alcaldesa Isidora Antonio Ramos, a quien además responsabilizaron de cualquier cosa que les pase a ellos y sus familias, ya que han recibido amenazas de “levantones”.



Othón González, comisariado ejidal de Jalapilla, indicó que la gente de esta congregación tiene mucha sabiduría para incurrir en actos de vandalismo, pero todo empezó por los abusos que la edil ha cometido en agravio de los ejidatarios.



Indicó que a lo largo de la historia nadie ha tocado el cementerio ejidal y ella, por su imprudencia, les cerró el lugar y no los tomó en cuenta, alegando que el lugar funcionaba de manera clandestina, cuando el ayuntamiento cobra arbitrariamente por las inhumaciones, a pesar de que ellos no piden ninguna cuota.



Por su parte, Óscar Román Romero señaló que en días pasados acudieron a solicitar una audiencia con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso y personal de Política Regional ante la cerrazón que siempre han encontrado por parte de la presidenta municipal, y posiblemente como resultado de ello, recibieron una cita para dialogar con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, en unos días más.



Mencionó que lamentablemente con la alcaldesa no se puede dialogar, pues cualquier argumento es desechado y comienza a señalarlos de machistas.



Indicó que es una situación preocupante la que viven ante los reclamos justos que hacen, pues el próximo año es electoral y el municipio quedará sin obras ni nada, porque nada se ha hecho.



A su vez, el señor Tomás Casillas indicó que ha sido amedrentado por la policía municipal, ya que cuando lo ven se detienen las patrullas y los elementos lo comienzan a ofender.



“Yo no les hago caso para no caer en provocaciones, pero no tan solo eso, también me mandan mensajes de amenazas que me van a levantar por andar publicando contra la presidenta. Yo no publico contra la presidenta, lo único que pedimos siempre es obra, que trabaje, porque ya va para tres años y ni para tapar baches ni componer lámparas ni nada. Siempre sale con que somos machistas, que no la apoyamos cuando ganó·y no quiere hacer absolutamente nada”, expresó.



Señaló que, si algo le llega a pasar a él o a sus vecinos o a sus familiares, responsabilizan a la presidenta, pues los mensajes él los tiene.



Mencionaron que el 29 de julio la gente estuvo ahí, unas 400 personas, pero llegó un grupo de personas en motocicleta y ellos fueron los que hicieron los desmanes y varias personas les dicen que es un grupo de choque que mandó la alcaldesa y ahora también les han hecho saber que ella dice que va a pagar a policías ministeriales para que los detengan, pese a que, si los demandó, no han recibido ninguna notificación, como lo marca la ley.



Por último, el dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas AC (ANTAC), David Estévez Gamboa, indicó que contra él Antonio Ramos parece tener una especial animadversión desde que acompañó a gente de Tzoncolco a solicitar obras para esa comunidad y desde entonces hasta ahora ha sabido que lo ha demandado 3 veces por hechos en donde ni siquiera ha estado ahí, como el pasado 29 de julio.



Mencionó que es lamentable que una persona abuse de su autoridad en contra de ciudadanos y hay preocupación porque los hechos de inseguridad que se viven en el país ya le han quitado a él a un familiar político y a su hijo.



Lamentó que en ese municipio que tiene índices de pobreza, la alcaldesa gane 80 mil pesos.