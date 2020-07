Pobladores de Río Blanco acusan a la CAEV de dejarlos sin agua

Pobladores de Río Blanco aseguraron que llevan mucho tiempo con problemas en el abasto del agua, pues el titular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en este municipio, Karim Hernández Torres, no está haciendo bien su trabajo.



"No tenemos agua en muchas colinas, y ahora que piden que uno se lave las manos no hay agua, eso ya es inaudito, porque desde que inició la pandemia tenemos esta situación, pero este es el resultado de que se deje el cargo en manos inexpertas".



Añadieron que los titulares de CAEV de Mendoza, Nogales y Río Blanco, hace un mes hicieron cambio de bomba en el Rincón de las Doncellas, pero este trabajo en dos semanas se descompuso.



Se quejaron que durante desde hace dos semanas se quedaron sin el líquido y nadie les da una respuesta y se tiene conocimiento que quienes tiene a su cargo que se dé el abasto con pipas, sí lo hacen pero solo a sus conocidos.



"Y también del reparto que se hace solo a unos cuantos, tampoco ni dice ni hace nada el señor Karim y es que tampoco se aparece en la oficina, nunca está".



Por este motivo fue que hicieron un llamado al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, para que atienda esta situación, pues ante el alto número de caos de coronavirus es vital que se tenga el suministro en colonias como: Benito Juárez, Reforma, Ricardo flores Magón, Agraria, Barrio Nuevo, Chapultepec, Centro, Salvador Gonzalo García, Unidad SOAICC, Álvaro Obregón, Anáhuac.