Pobladores de Río Blanco de nuevo protestan en oficinas de CAEV ante escasez de agua

Pobladores de Villas de Río Blanco se manifestaron una vez más ante las oficinas de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), en demanda de que se le dé solución a su problemática de escasez de agua.



Los inconformes, en su mayoría amas de casa, expresaron que están hartos de que el titular de este organismo, Karim Hernández Torres, únicamente se burle de ellos, pues han acudido al menos unas cuatro veces y sólo les dice que va a ir a la unidad pero ni va ni soluciona.



Mencionaron que el colmo fue que la vez anterior hasta mandó a traer a los policías estatales, quienes los intentaron intimidar, cuando ellos están en todo su derecho de inconformarse por el mal servicio que dan.



Las señoras cuestionaron que seguramente el titular de la CAEV no tiene los problemas de agua que ellos padecen en sus domicilios y si les faltara, seguramente llegaría una pipa para llegar su cisterna o tinaco, en cambio a ellos les mandan pipas pequeñas que no alcanzan para dotarles a todos.



Indicaron que el mayor problema es para las últimas casas, pues hay calles completas que se quedan días sin aguas porque no les alcanza a llegar pero cuando le han dicho eso a Karim Hernández, se burla de ellos.



La semana anterior, el Ayuntamiento pagó la gasolina a Bomberos Metropolitanos para que les llevaran una pipa pero fue insuficiente.