La tarde de este miércoles, pobladores de la comunidad de Tepepecho, municipio de Soledad Atzompa, derribaron a balazos un dron que sobrevolaba la zona. En medio de la confusión se solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública que se desplegó para brindar protección a los afectados.Una de las versiones apunta a que personal de Comisión Estatal de Búsqueda de personas desaparecidas realizaba un muestreo con apoyo del aparato, cuando fueron interceptados por pobladores.Mientras que la otra versión indica que el dron pertenecía a policías estatales quienes los sobrevolaban por la zona en busca de grupos armados, además de la presidencia de un helicóptero.Sobre el tema la Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido ninguna información, lo cierto es que a la zona de Soledad Atzompa se desplegaron decenas de elementos de la SSP y Fuerza Civil.Habitantes argumentaron diversas situaciones que van desde inseguridad por la posibilidad de que los estuvieran observando con el aparato o la posibilidad de que a través de drones se estuviera rociando alguna sustancia, por lo cual lo derribaron.No obstante, los pobladores amagaron con linchar a las personas que lo manipulaban, pues afirman que no pertenecen a la comunidad, desplegándose de inmediato un operativo para su resguardo.Hasta esta hora, se mantenía diálogo entre pobladores y autoridades para evitar un conflicto mayor pues prevalecía una tensa calma por la actividad que integrantes de la CEB realizaban en el lugar.Sin embargo, se conoció que ya entrada la tarde fueron rescatadas dos personas, por lo cual la autoridad preventiva deberá emitir un comunicado para conocer la versión oficial de estos hechos.Dos drones fueron recuperados y ahora se espera que se conozca el tipo de imágenes que grabaron y si estás personas pertenecen o no a la Comisión Estatal de Búsqueda.