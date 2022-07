Pobladores de Tatahuicapan cierran válvulas de la presa Yuribia

La presa Yuribia fue cerrada por habitantes de Tatahuicapan, luego de su inconformidad porque los Ayuntamientos de Coatzacoalcos y Minatitlán no cumplieron con el pago de 2.3 millones de pesos correspondiente a una obra hidráulica en aquella ciudad.Desde el pasado 19 de julio, los ejidatarios aocmpañados del alcalde de Tatahuicapan, Eusebio González Hernández hicieron un llamado a las autoridades de dichos municipios a cumplir con los acuerdos ante su negativa de costear la obra pactada.Para el cierre, las compuertas fueron soldadas y la advertencia es que permanecerán así hasta que se cumpla con lo establecido en diálogos que han ocurrido desde 2019 y donde se firmó una minuta del pago de la obra hidráulica de agua potable para beneficio de quienes viven en Tatahuicapan.El acuerdo de cierre tuvo lugar este domingo luego de una reunión entre ejidatarios quienes revelaron que autoridades de Coatzacoalcos y Minatitlán desconocieron los acuerdos que ya se tenían desde hace años.En esta minuta también había participado Cosoleacaque; no obstante, los ejidatarios mencionaron que este municipio sí cumplió y construyó un puente en un arroyo.Y es que la empresa que realiza la obra hidráulica paró los trabajos desde hace más de 15 días debido a que ya no quiso seguir invirtiendo su propio dinero.En las próximas horas se espera puedan iniciar los diálogos entre las autoridades pertinentes para evitar que la falta de agua afecte a los habitantes de Coatzacoalcos y Minatitlán.Hay que recordar que los cierres por incumplimiento de obras datan de muchos años y en 2014 se cumplió casi un mes sin que se abriera, igual por falta de acuerdos.