Pobladores de Teocelo reiteran quejas por desabasto de agua

Pobladores del municipio de Teocelo, nuevamente urgieron a las autoridades locales a dotarlos de agua limpia, luego de que apenas este domingo denunciaron que en algunas zonas el líquido cae turbio, mientras que en otras no tienen el servicio.



Y es que de acuerdo a los habitantes, el Ayuntamiento les hizo saber a través de un comunicado que el agua está llegando con lodo por las lluvias que se registraron, esto aunado a la situación de litigio que se mantiene con particulares que impiden el acceso a los tanques de captación de manantiales para realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en tanques tapados.



No obstante, los ciudadanos dijeron que si la autoridad no les resuelve y les da fechas de los tandeos con el servicio correcto, podrían acudir a Palacio Municipal a manifestarse.



Asimismo, acusaron que el alcalde Mario Chama Díaz aun conociendo la situación de escasez del agua, apenas la semana pasada ordenó a sus empleados municipales llenar una alberca que tiene en una de sus propiedades, contratando una pipa de Coatepec, además de acabarse el agua de los depósitos del municipio.



“Entre miércoles y jueves de la semana pasada, el Alcalde mandó llenar su alberca en el Rancho llamado "Medio Cielo", el personal del Ayuntamiento y una pipa que contrataron de Coatepec se dedicó a llenar su alberca y se acabó el agua de los tanques”, refirieron.



Por su parte, el Ayuntamiento emitió un comunicado donde refiere que se realizará el cierre de válvulas y se iniciarán tandeos para dotar de agua de manera gradual a las diferentes colonias.



“Personal de Aguas Potables del Ayuntamiento trabaja de manera permanente en la red de distribución de la Cabecera Municipal y se espera que las inclemencias del tiempo permitan la disminución de la turbiedad para restaurar el servicio en breve”.



“Solicitamos a la ciudadanía su comprensión y colaboración para tomar las medidas de prevención sobre el almacenamiento y distribución de agua, así como su uso racional, pues no se descarta sufrir de escasez del líquido en próximos días”, indica el documento.