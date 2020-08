Pobladores de Teocelo vivirán su fiesta patronal de manera simbólica

A pesar de la pandemia por el COVID-19, Teocelo vivirá la fiesta patronal en honor a la Señora de la Asunción de manera virtual este viernes y sábado, respectivamente.



Y es que el ánimo no decae entre la población, pues, aunque los festejos no se pueden celebrar de manera masiva con las tradicionales procesiones en las que mujeres y hombres de fe participan llevando en hombros la imagen de la patrona del pueblo, así como el recorrido del arco floral y atrás de éste los payasos danzando; los ciudadanos decidieron arreglar los frentes de su casa, pero de una forma muy original.



Al respecto, Alfonso, un poblador, relató que los habitantes se dieron a la tarea de adornar las calles principales y los barrios que suelen festejar a la Virgen, con tendidos de papeles en azul y blanco, además colocaron la imagen de la patrona en los frentes de su casa y rellenaron los disfraces de payaso para simular la danza.



“Teocelo siempre ha sido diferente y acá dan una indicación y se respeta y entre nosotros se acordó que se va a festejar adornando con tendidos de casa a casa, colocarlos de color azul y blanco en los barrios y en las calles principales y al frente de cada casa pusieron la Virgen adornada con lo que se pudiera, papel, tela y además, colocaron los disfraces de payaso rellenos”, detalló.



Los Barrios Populares de Teocelo que celebran a la Virgen de la Asunción son: la colonia Benito Juárez, Pajaritos o Emiliano Zapata, 20 de Noviembre, Vicente Guerrero y Abasolo, además del festejo principal de la Iglesia de La Asunción y pese a que suelen elaborar un arco cada uno de estos barrios, en esta ocasión se limitaron a hacer una misa con estrictas medidas sanitarias y a las que acudieron un mínimo de personas.



“Hoy 13 sería la alfombra en la actividad denominada La noche que Teocelo No Duerme y mañana 14 de agosto el tradicional recorrido del majestuoso Arco Floral de la Iglesia principal pero este año no será así”, señaló.



Por su parte, el Ayuntamiento dio a conocer varias actividades para este 14 y 15 de agosto, las cuales contemplan un mensaje del Alcalde, la realización de concursos de Disfraces, Fotografía Antigua, Cartel, Dibujo y participaciones especiales, los cuales este año tendrán una modalidad innovadora apegada a las disposiciones y normativas que la emergencia sanitaria exige.



Asimismo, el programa contiene la presentación de un ballet, videos de los festejos anteriores y un video de las víctimas de COVID-19, todo esto desde Facebook en la Página Oficial del Ayuntamiento.