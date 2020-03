Pobladores de Zongolica no ven viable cerrar el paso a comerciantes foráneos

Pobladores de Zongolica señalaron que no ven viable que se cierren el paso a comerciantes foráneos en este municipio, pues son quienes más barato venden, por lo que su economía se afectará pero, además, estos momentos son aprovechados por comerciantes locales que están reetiquetando los precios.



Indicaron que esto les consta, pues por ejemplo, en la tienda La Guadalupana, que se ubica en el barrio de San Francisco, varios ciudadanos pudieron percatarse de que las dos empleadas del lugar se encontraban reetiquetando la mercancía.



Sin embargo, consideraron que son varias tiendas en las que se puede encontrar esta situación, sobre todo con los productos básicos.



“Pedimos la intervención de la PROFECO, que venga a hacer una investigación minuciosa para garantizar a la población la cuarentena, ya que es injusto por parte de los diferentes gobiernos obligar al ciudadano a esto, cuando muchos no cuentan con apoyos sociales”, apuntaron.



Consideraron que, si se revisan los inventarios, se verá que no hay mercancía nueva que hayan comprado los dueños de las tiendas de abarrotes y ahí se verá cómo están inflando los precios y no son centavos, sino pesos los que están incrementando.



Los zongoliqueños confiaron en que la PROFECO pueda detectar y sancionar a estas personas, que en esta temporada tan difícil que se está pasando, en donde muchos no tienen ingresos regulares, haya quienes se están aprovechando de la necesidad.



Respecto al primer día de cierre de este municipio a comerciantes foráneos, comentaron que al menos este jueves la medida no funcionó, pues varios “se les colaron”, ya que el municipio tiene varias entradas, lo que la población aprovechó.