Pobladores de Zongolica y Mixtla de Altamirano retienen a funcionarios de la SIOP

Por considerar que no se cumplió con lo comprometido por parte de la SIOP y vuelven a estar como al inicio, pobladores de Zongolica y Mixtla de Altamirano señalaron a dos funcionarios de la SIOP que los retendrían hasta obtener una respuesta.



La molestia se derivó porque tras más de 24 horas de mantener un bloqueo en la carretera entre ambos municipios, a la altura de La Quinta, por la tarde arribó personal de esa Secretaría, pero no les supo dar una respuesta.



De acuerdo con la población, en una plática que se tuvo anteriormente cuando se tuvo un deslave en ese camino, les habían dicho que se iniciarían trabajos, pero ahora les dijeron que no los han comenzado, pero ya los van a hacer.



También, dijeron, les indicaron que el proyecto puede tardar hasta dos meses en tenerse y que van a conseguir recursos, pero después dijeron que no hay recursos.



Indicaron que ante ello les dijeron a esos funcionarios que no los dejarían retirarse hasta obtener una respuesta clara de la SIOP.



Por su parte, el alcalde electo Benito Aguas Atlahua, quien estuvo presente en la reunión, les pidió que fueran propositivos y que busquen llegar a un acuerdo.



Cabe recordar que estos ciudadanos piden que se rehabilite la carretera a Mixtla y que se haga algún proyecto, como muros de contención, para dar seguridad a quien transite por ahí y no se siga deslavando, sobre todo en un punto.