Pobladores exigen que no se permitan juegos de futbol, en Tlilapan

Pobladores del municipio de Tlilapan se dijeron hartos de que la alcaldesa Gabriela Ramos Ramírez permita partidos de futbol en el campo de este lugar ante la pandemia de COVID-19.



Criticaron que la autoridad municipal no actúe ante el repunte de Coronavirus en la entidad.



Por ello, pidieron al Gobernador que instruya la suspensión de este tipo de actividades, las cuales se efectúan entre semana, a cualquier hora pero por lo regular con más aglomeraciones los sábados y domingos.



Indicaron que no solamente llegan los jugadores, sino también sus familias, no hay sana distancia y la gente no porta cubrebocas.



"Es obvio que no se utiliza el gel antibacterial, al concluir estos encuentros futbolísticos entre personas de la misma comunidad o de algunos otros municipios aledaños convive la gente, poniéndose en riesgo y propiciando que se pueda dar un brote de Coronavirus", dijeron.



También hicieron el llamado para que la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno, exhorte a las autoridades municipales a que no permitan estos eventos.