Pobladores piden destitución de alcaldesa de Aquila y que se instale un Concejo Municipal

Por la indefensión en que se encuentran los habitantes de Aquila, ya que la alcaldesa Jovita Ramírez Limón, su esposo Armando Alonso Rosas, síndico del lugar, los tres hermanos de ella y otros familiares son los que agreden e intimidan a la población, habitantes de este municipio pidieron al gobierno estatal que se instale aquí un Concejo Municipal y se proceda contra esas personas.



Y es que luego de que lograran que se retiraran las siete unidades de Limpia Pública de Córdoba, la propia alcaldesa, sus hermanos e hijos e incluso personal del ayuntamiento, la emprendió contra la gente a golpes, pedradas y palos e incluso navajazos, como los que le propinó Cándido Ramírez Aguilar a uno de los habitantes.



Alejandro Magdaleno García, uno de los agredidos, relató que él pasaba por el lugar a bordo de su camioneta cuando un hermano de la alcaldesa lo bajó y ella lo comenzó a agredir con un palo, el cual él le intentó quitar sin hacerle nada, pues al ser la presidenta municipal consideró que llevaba las de perder.



Sin embargo, dijo, los tres hermanos de la alcaldesa lo comenzaron a agredir y terminaron tirándolo, momento en que se cayó su celular y la edil se lo quitó y se lo robó, pues se lo llevó en la mano.



Por la agresión de la alcaldesa y sus hermanos, el señor Magdaleno García requirió de sutura en la cabeza, aunque también presenta rasguños y escoriaciones que le hizo la edil en la cara y cuerpo.



A su vez, Fernando de la Luz Magdaleno, comentó que intentó ayudar a Alejandro Magdaleno al ver que lo agredían, pero uno de los hermanos de la alcaldesa, de nombre Cándido Ramírez Aguilar, le dio dos navajazos en el abdomen que por fortuna no fueron muy profundos, por lo que recibió suturas. Una de las heridas mide unos 30 centímetros.



Por esas lesiones, además de que fueron objeto de amenazas de muerte por parte de la edil y sus hermanos, ambos afectados los hicieron responsables de cualquier cosa que les pase a ellos y a sus familias.



Otros pobladores señalaron que Aquila es un pueblo sin ley, pues no es la primera vez que esa familia agrede y lesiona a alguien, mientras amenazan de muerte a otros.



Comentaron que en el municipio hay obras reportadas como terminadas cuando no es así, además de que hace 20 días llegaron despensas que ella mantiene guardadas en su casa sin darlas a nadie.



Los habitantes pidieron al Gobierno del Estado que se investigue lo que está pasando en el municipio, pues ya no pueden vivir con temor.