Pobladores se manifiestan en Orizaba, piden que no les arrebaten campo deportivo

Con el fin de exigir que el campo de Cerritos siga siendo de la población, habitantes de esa zona marcharon desde la Plazoleta de San Antonio hasta ese espacio al norte de la ciudad.



Sobre esta manifestación, el señor Francisco Arenas, vecino del lugar, indicó que esta actividad permite evidenciar que hay interés de la comunidad por recuperar ese espacio.



Consideró que ese campo deportivo es la identidad del barrio, de la comunidad, y de eso es de lo que los están despojando.



Mencionó que en las autoridades municipales no han encontrado respaldo, pues lo único que ha dicho el alcalde Igor Rojí es que ese sitio no es propiedad municipal, cuando al menos debería intentar adquirirlo al ser de interés público y el único espacio gratuito para la práctica del deporte, pues todos los que ha hecho el ayuntamiento parecen particulares, ya que hay que pagar.



Agregó que el edil habla mucho de prevenir el delito, y no toma en cuenta que la práctica de un deporte aleja a los jóvenes de otros vicios y situaciones, y tan solo por eso el ayuntamiento debería apoyarlos a recuperar ese lugar.



Los pobladores de Cerritos iniciaron su marcha alrededor de las 9:30 horas y al llegar al espacio se manifestaron por varios minutos en el lugar.