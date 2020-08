Pobladores y exfuncionarios se disputan control del palacio municipal, en Coetzala

Habitantes de la cabecera municipal de Coetzala aclararon que ellos no tienen tomado el Palacio municipal, tal y como lo señala la exsecretaria municipal, Rocío Namictle, afirmando que tienen resguardado el inmueble tras el fallecimiento del presidente municipal titular.



Advierten por el posible regreso de los empleados municipales que sí podrían tomarlo como lo hicieron el 28 de julio; acción que ya fue denunciada por el mismo alcalde interino, Joaquín Fortino Cocotle, ante la Fiscalía Regional de Córdoba.



Lo que ellos piden, expresaron, es que dejen trabajar al Alcalde interino y que ellos se pongan a trabajar porque como pobladores necesitan de los servicios como son actas de nacimiento, atención en la regiduría, sindicatura, tesorería, entre otros departamentos, para que todo regrese a la normalidad.



Dijeron que ellos no son más que un grupo de ciudadanos que están a favor de que sea ya liberado el Palacio Municipal, más no tomarlo como lo dice esta exfuncionaria del grupo expositor.



Comentaron que ya que López Obrador habla que Gobierno debe ser transparente, ellos piden que en este municipio exista transparencia de los recursos.



Y en ese sentido, exigen a la regidora, síndica, tesorero y contralor, les aclaren en qué se han gastado el presupuesto, luego que tienen conocimiento de obras inconclusas, sobreevaluadas; y es por eso que exigen cuentas claras y que la Legislatura aplique una auditoria desde el 2018 hasta lo que va de la presente administración.



Advirtieron que como habitantes de este municipio no están dispuestos a seguir tolerando. Anotaron que como ciudadanos están preocupados de lo que pasa en las arcas municipales donde administran el pago de sus impuestos.



Pedirán que se instale un Comité de vigilancia de los recursos de esta administración para que conozcan que decisiones toman, y que se haga un consenso para que los recursos sean mejor aplicados; donde por cierto, el alcalde interino está totalmente de acuerdo.



Recalcaron que no es justo que un grupo de empleados le impidan el paso, con el argumento de defender a la regidora y sindica, como si no supieran defenderse solas; además que el como Alcalde tiene todo el derecho de meter a sus empleados de confianza, que son su equipo de trabajo.



Mientras tanto, la exsecretaria del Ayuntamiento, Rocío Namictle, a través de un grupo de WhatsApp pide a su grupo, opositor al Alcalde interino, que estén tranquilos, que esta lucha es de “aguante, de temple y estar serenos”.



Agrega que las indicaciones que tienen de las personas que los están apoyando, -con sus trámites-, es de no caer en provocaciones, no caer en violencia, porque lo que busca el otro grupo, según ella, es que se desesperen y actúen de forma violenta como ellos –la gente del alcalde interino- lo están haciendo.



“Aquí quisiéramos todos estar apoyando a los compañeros de la Policía Municipal, pero tampoco podemos ir porque el ir acercarnos y ponernos ahí, es exactamente lo que quieren, empezarnos a gritar. Los compañeros de la Policía municipal, mis felicitaciones, a Margarito –El Comandante-, que está llevando muy bien el proceso, que está aguantando todo, porque es un momento difícil y que lamentablemente pueden estar ellos solos por ser la imagen ante el Ayuntamiento y la seguridad del Ayuntamiento, quienes deben resguardar la paz.



“Muchas felicidades porque no están cayendo en provocaciones y que no están abandonando sus funciones y que todos abandonen sus funciones para que les finquen alguna responsabilidad”, dice la exfuncionaria.