Pobreza en Zongolica no baja como quisiéramos, admite SEDESOL

Aunque se va avanzando en la disminución de los índices de la pobreza en el Estado, la Sierra de Zongolica sigue teniendo muchos municipios muy pobres, no sale de este grave problema, reconoció el secretario de Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo Fernández Sánchez."Los indicadores se han movido no como hubiéramos querido por los recursos y tanto rezago de tantos años, así que siguen estando precisamente los municipios más rezagados en las zonas rurales, zonas de pueblos indígenas".El funcionario estatal aseveró que le ha ido bien a la Sierra de Zongolica, pues se ha invertido mucho dinero pero la realidad es que continúa habiendo mucho rezago."El rezago es alto. Recuerden también que traemos un rezago de más de 50 o 60 años de una política neoliberal, que lo único que hacía era invertir en lugares donde había inversiones anteriores, no les gustaba ir muy lejos, ni salir. Entendemos que sigue habiendo preocupación por falta de oportunidades".Agregó que de acuerdo con la encuesta que actualizó INEGI y CONEVAL, resultó que del 2018 al 2020 la pobreza extrema se abatió en el 2.2 por ciento, lo cual representa más de 150 mil familias que fueron beneficiadas y sacadas de esa situación.Pero aún el 60 por ciento de los veracruzanos siguen sufriendo de algún tipo de pobreza, incluso antes del 2020 iba en ascenso el crecimiento de la pobreza. "Todavía mucha gente vive en esa situación y hablar de rezagos es muy relativo porque muchos de los indicadores que salen son de zonas muy apartadas pero también en las ciudades principalmente se tienen focos alrededor de las colonias que son cinturones de pobreza".