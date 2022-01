Pobreza y pobreza extrema disminuyen ligeramente en Veracruz

Entre los indicadores de pobreza y pobreza extrema de la población, Veracruz es una de las 6 entidades federativas que lograron reducir los porcentajes que presentaba hasta el año 2020.De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de las Entidades, municipios y Demarcaciones Territoriales para el Ejercicio Fiscal 2022, de la Secretaría de Bienestar, en Veracruz la pobreza se redujo en -1.6 por ciento y pobreza extrema en -2.2 por ciento, lo que indica que se mejoró la situación social.Mientras que a nivel nacional, el porcentaje de la población en situación de pobreza en México aumentó de 41.9 por ciento a 43.9 por ciento, es decir un incremento de 2 por ciento; en tanto el cálculo de la pobreza extrema, señalan, pasó de 7.0 por ciento a 8.5 por ciento, un incremento de 1.5 por ciento.Aunque sin hacer una comparación con años anteriores, el Informe indica que en el 2020 había un millón 129 mil 752 personas en pobreza extrema; 4 millones 749 mil 645 en pobreza; y 3 millones 619 mil 893 en pobreza moderada.Asimismo, 480 mil 980 personas se encontraban vulnerables por ingresos económicos; un millón 762 mil 644 vulnerables por carencia social; y un millón 111 mil 491 en condiciones de no pobres y no vulnerables.Los indicadores de carencias sociales en la entidad señalan que 2 millones 254 mil 756 personas se encontraban en rezago educativo; 2 millones 508 mil 904, carecen de acceso a los servicios de salud; y 5 millones 281 mil 272 no tienen acceso a la seguridad social.Mientras que un millón 212 mil 38 veracruzanos carecen de calidad y espacios en sus viviendas; 3 millones 59 mil 670 no tienen servicios básicos en sus viviendas; y un millón 976 mil 771, carecen de acceso a la alimentación social nutritiva y de calidad.También se tiene el registro de 751 mil 400 veracruzanos que viven en hacinamiento en 146 mil 677 viviendas; 112 mil 151 personas habitan en 414 mil viviendas con piso de tierra; y 17 mil 822 viviendas habitadas por 38 mil 800 personas no tienen energía eléctrica.La Secretaría de Bienestar señaló que el objeto del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social es el de orientar preferentemente las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en sus dos rubros:Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la Distrito Federal y, Fondo de Infraestructura Social para las entidades.El Gobierno de México continúa la transformación de la vida pública del país a través de la mejora en las condiciones de vida de las y los mexicanos, en especial, de los grupos más vulnerables a la pobreza y al rezago social.Dicha encomienda, está plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como el Programa Sectorial de la Secretaría de Bienestar, y pretende transitar hacia un sistema de bienestar universal basado en la efectividad de derechos que contribuya a reducir las brechas de desigualdad.