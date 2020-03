Poca convocatoria tuvo el paro nacional de mujeres en Tantoyuca

Mujeres que radican en la zona norte no dejaron las labores cotidianas que desempeñan en materia de comercio, campo o del hogar, aunque en este lunes se promovió un paro nacional para evitar salir a las calles o trabajar. En el primer cuadro se observó movimiento de mujeres, aunque en algunas instituciones y en el Ayuntamiento las féminas tuvieron el día inhábil.



Sobre calles principales de la ciudad se observaban a mujeres acudir a realizar las actividades de forme regular, ningún comercio o local dedicado a la venta de comidas evitó la presencia de mujeres; inclusive áreas de Gobierno estatal laboraron con normalidad, incluyendo al personal femenino.



En el Instituto Nacional Electoral tuvo una notoria presencia de mujeres, ya que se desarrollaron algunas conferencias conmemorando el Día de la Mujer, mientras en el Tecnológico de Tantoyuca se notó la ausencia de profesoras y personal administrativo. No obstante, las alumnas no se ausentaron, ya que estaba programado un examen.



Cabe señalar que el Ayuntamiento de Tantoyuca, concedió el día inhábil para las trabajadoras a partir de este lunes; mientras que en algunas instituciones de nivel federal se decidió trabajar y en otras se notó la ausencia de mujeres, tanto en estudiantes, como en docentes y directivos.



De acuerdo, a la encargada del Instituto Municipal de la Mujer, Claudia González esté movimiento del paro pudiera marcar un precedente, aunque más allá de realizar algún tipo de manifestación, destacó la denuncia, trabajo social y la comunicación de pareja o entre familia para lograr la equidad de gé