Poco a poco, el teatro regresa; COVID “se llevó a muchos artistas”

La artista de teatro, Sara Brindis, destacó que paso a paso están regresando a los escenarios, pues se sigue viviendo una pandemia, la cual ha cobrado la vida de muchos artistas.“La pandemia se ha llevado a muchos artistas, por eso preferimos cuidarnos para que conforme vayamos regresando a los teatros, haya público, y es que así como se llevó la pandemia gente de diferentes profesiones también se llevó a muchos artistas”.Brindis abogó por el teatro hibrido, con shows presenciales pero también virtuales para promover este arte, cuidando así al espectador; "sino al rato quién va acudir y quién va a hacer teatro".Añadió que durante este año y medio de pandemia hubo un sin número de controversia entre sí regresar a los escenarios de manera presencial o todo hacerlo de manera virtual."Algunos decían que sí, otros decían que mejor no, pero el arte como muchas cosas en la vida tiene que adaptarse a la sociedad y lo que ésta está viviendo. Si el arte ha sido una de las cosas que más se ha adaptado, por qué no hacerlo en estos tiempos".Finalmente comentó que el anhelo es que los teatros estén llenos, que no haya una sola butaca sin ocuparse, pero ahora todavía no es tiempo de hacerlo, pues seguimos enfrentando el contagio de COVID-19 y se tiene que cuidar la salud de los artistas, pero también del público.