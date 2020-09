Poco a poco se recuperan los gimnasios de Veracruz-Boca del Río

A casi un mes de que gimnasios de Veracruz-Boca del Río comenzaran a reabrir, la afluencia se encuentra por debajo de lo esperado aunque se toman las medidas sanitarias y operen a menos del 50 por ciento de su capacidad diaria.



Incluso, el personal no ha regresado en su totalidad porque por el momento las clases grupales están suspendidas y sólo se mantienen operando las áreas comunes.



“Todo va gradual, van pasando los días y vamos teniendo mayor numero de visitantes, pero aún así no llegamos a lo que estábamos manejando”, comentó Donaji Peralta, del Gimnasio “AC Sport”.



Sobre el protocolo sanitario, explicó que los usuarios deben desinfectar el equipo antes y después de usarlo para evitar contagios de COVID-19.



"Reactivamos de forma gradual con previa cita, limitando el ingreso con número de personas por hora y llevando el protocolo de higiene. Contamos con el gel, sanitizante, más aparte llevamos un programa de desinfección en cada uno de los turnos, el socio debe desinfectar el equipo antes y después de usarlo".



Explicó que antes, en un día, ingresaban alrededor 180 personas en toda la jornada, pero desde la reapertura el mayor número de usuarios que han acudido es 80.



"Los gastos de mantenimiento siguieron corriendo y si nos afectó un poquito porque no hubo ingresos durante 5 meses".



Esperan que el próximo mes, conforme disminuya el número de casos de coronavirus y la población se reactive, se regrese a la normalidad.