Poco aumentó el pasaje en el transporte público de Orizaba, tras al regreso a clases

Un 10 por ciento de incremento en la afluencia de pasajeros se ha tenido en el transporte público tras al regreso a clases, indicó Alfredo García, integrante de la Cooperativa Cerritos.



Consideró que actualmente hay 16 unidades trabajando de un total de 25 con que cuenta esta empresa de transporte, las cuales circulan con un porcentaje bajo de usuarios.



“Yo creo que a través de los días va a ir incrementando, ojalá y así sea, porque el transporte está muy golpeado”, dijo.



Reconoció que las familias están temerosas del regreso a clases y también eso influye en que no se tenga la cantidad de pasaje que se esperaba.



Alfredo García indicó que por parte de las unidades se está cumpliendo con los protocolos que marcan las autoridades porque además es beneficio para los mismos conductores cuidarse.



Agregó que afortunadamente no hay conductores que hayan fallecido debido al COVID-19 y sólo 3 o 4 se han enfermado.



Comentó que afortunadamente, en esta línea al menos, no han tenido problemas en que se nieguen a usar cubrebocas, lo consideró se debe a que cada vez hay mayor conciencia entre la población para cuidarse.