Poco ha hecho el Gobierno de Poza Rica para apoyar a ciudadanos durante contingencia

Tiendas y departamentales cerraron sus puertas para cumplir con la contingencia por el coronavirus en Poza Rica, ciudadanos han emprendido labor social apoyando a los que menos tienen, sin embargo, del ayuntamiento de Poza Rica sólo dos ediles han reaccionado en el sentido social, pues son varias familias que se resguardaron, pero a falta de trabajo no tendrán ingresos para su sustento.



En territorio Poza Rica apenas cuenta con 63.92 kilómetros cuadrados, apenas el 0.09 por ciento del total en la entidad veracruzana. Se cuenta con una población superior a los 200 mil habitantes, por tanto, cuenta con 14 ediles para resolver los problemas sociales.



La administración municipal por vez primera está a cargo de políticos que surgen de un partido de nueva creación, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quienes enfrentan esta pandemia mundial del COVID-19.



De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud de Veracruz, Poza Rica reporta tres casos confirmados y 14 sospechosos. Hasta el momento, el alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo no ha anunciado alguna acción como lo estuvo realizando anteriormente, siendo el 28 de marzo su último mensaje a través de video en la cuenta de Facebook de su gobierno.



Además de gimnasios, cines, tiendas de ropa, de telas, expendedores de billetes de lotería, comercios en pequeño en ramos de electricidad, negocios de mercados para la venta de productos de primera necesidad siguen abiertos y al mismo tiempo se observa a cientos de personas transitando sin cubrebocas.



De 14 ediles que conforman este gobierno local, sólo dos iniciaron el apoyo social con recursos de su propio salario, Gregoria Miguel Reyes y Eloy Núñez León, de militancia en MORENA, son los únicos que realizan esta acción en apoyo a las familias que quedan vulnerables al cierre de negocios y fuentes de empleo, donde no todos los empleados contarán con un mes de salario como lo marca la misma Ley del Trabajo, mientras que otros recibieron su liquidación con el pago de su última quincena.



Después de haber sido público el apoyo de estos dos regidores, fue entonces que el área de Comunicación Social informó a través de un boletín de prensa que las autoridades municipales entregarían despensas, siendo la imagen principal el alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo en medio de productos de la canasta básica.



Hasta el momento se desconoce si el Gobierno de Poza Rica tendrá otras medidas o si aplicarán medidas drásticas para los lugares donde se está detectando que no se cumple con la sana distancia y el uso de protección para el personal municipal.