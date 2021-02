Pocos católicos acudieron a iglesias en Coatepec para la imposición de ceniza

Durante la mañana arribaron fieles católicos para la imposición de ceniza a la iglesia de San Jerónimo en Coatepec, pero en menor cantidad que años anteriores, indicó Even, un ministro de esa parroquia.



Y es que expuso que aún hay mucha población que teme al virus y evita acudir a las iglesias, lo cual es entendible.



“No como otros años, en la mañana no se vio tanta gente como antes, está moderado, se nota, las celebraciones que se han hecho todo ha sido moderado, no ha venido la misma cantidad de gente y es entendible. Hay gente que tiene miedo y no acude a la iglesia, entonces si se está viendo un alejamiento de las personas, es mínima la cantidad que viene a comparación de otros años que, si se dejan venir y que se llena cada celebración”, explicó.



Durante la Eucaristía el sacerdote Quintín López Cessa, indicó que este día con la imposición de la ceniza dio inicio la preparación de la “gran fiesta”.



“La preparación a la fiesta de las fiestas, la gran fiesta de la Pascua, recordemos que la Pascua es pasar de la muerte a la vida que es lo que anunciamos los católicos todos los días. La pascua es ese paso que hizo Jesús, muerto y resucitado al tercer día para después ir a la casa del Padre”, dijo.



Recordó la muerte de Jesús y su resurrección para después llegar a la casa del Padre, y para los católicos en estos momentos prepararse durante 40 días.



“La iglesia nos invita a prepararnos durante 40 días reconociendo que somos pecadores, que nos hemos alejado de Dios, pero Dios nos ama y quiere reconciliarse con uno. Esta es la preparación para la fiesta, hacer un examen de conciencia, es un camino de conversión, pero implica que uno quiere convertirse”, precisó.



Finalmente, señaló que este periodo implica oración, para que se escuche al Señor y se pida su gracia y fuerza; ayuno, es decir que se deje el mal y la limosna, o sea las obras de misericordia y compartir los bienes.