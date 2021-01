Pocos contagios de COVID-19 entre trabajadores de TELMEX, en Orizaba

El dirigente de la sección 8 del Sindicato de Telefonistas, Edzom Bautista Vázquez, indicó que aunque no han tenido bajas en el personal activo ni en el jubilado, esto por la pandemia de COVID-19, sí se han presentado casos entre los empleados.



"Se nos han presentado dos casos confirmados, del total de 60 trabajadores que somos y por fortuna ninguno ha fallecido; por lo que respecta al sector de los jubilados no tenemos reporte de que alguno hubiera enfermado".



En este sentido, se le preguntó si la empresa ha sido responsable en cuidar al personal, a lo que dijo que sólo porque estuvieron presionándola es como les otorgaron insumos de protección.



“A la empresa Teléfonos de México se le tuvo que exigir en esa parte, ustedes recuerdan que en agosto hicimos un paro, por eso estuvimos todos los compañeros aquí, para exigir a la empresa que nos diera insumos de mejor calidad, como los cubrebocas KN95, las mascarillas y hoy día ya contamos con eso”.



Además, se pidió que en las oficinas comerciales fueran colocadas mamparas de acrílico, para que el personal de atención a clientes no se contagiara. “Ya se les dotó pero tuvieron que presionar; siempre por lo regular se ha visto la manera de exigir por la parte sindical para que los compañeros estén protegidos”.