Los partidos políticos nacionales registraron las candidaturas a diputados federales plurinominales para la elección del próximo 6 de junio de 2021.



Dentro de las candidaturas de la tercera circunscripción electoral (que incluye los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, y Yucatán), resaltan las pocas posiciones obtenidas por políticos veracruzanos.



Como se sabe, los diputados federales por el principio de representación proporcional no tienen que ganar una elección, pues no son elegidos en la boleta; sino que, a partir de las listas elaboradas por las dirigencias nacionales de los partidos, se asignarán 200 diputaciones con base en la proporción de sufragios obtenidos por cada partido. Usualmente, los candidatos contemplados dentro de los 10 primeros lugares de las listas son quienes tienen posibilidades reales de llegar a la Cámara de Diputados.



Dentro de la lista del partido en el poder, MORENA, ningún miembro del grupo político del Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez alcanzó espacio en la lista de candidatos a las diputaciones federales plurinominales.



Por parte del PAN, los dos primeros lugares están ocupados por veracruzanos: en la primera posición se inscribió a María del Carmen Escudero Fabre, exdiputada por Orizaba; mientras que en la segunda posición, se encuentra Carlos Alberto Valenzuela González, vinculado al grupo de los Yunes y quien repetirá como legislador federal por la vía plurinominal.



Por parte del PRI, la exdelegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado y ex Secretaria de Gestión Social de ese partido, Lorena Piñón Rivera obtuvo el cuarto lugar dentro de la lista de candidatos de representación proporcional. Sin embargo, su candidatura obedece más a su pertenencia al grupo político del Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno, que a su representatividad a nivel estatal. Por su parte, la candidatura número 9 fue otorgada al dirigente en Veracruz del Movimiento Antorcha Campesina, Samuel Aguirre Ochoa. Con menores posibilidades de ingreso, Carlos Aceves Amezcua, exDirector del DIF estatal en tiempos del gobernador Fidel Herrera Beltrán, se coló en la posición número 11 del PRI.



Por cuanto al PRD, la segunda posición en la lista de candidatos a diputados federales por la vía plurinominal fue otorgada al exSecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán quien, como se sabe, fue detenido por el delito de ultrajes a la autoridad, luego de que un elemento de la policía ministerial acusa de rasgarle una camiseta de 330 pesos, así como provocarle “miedo” que le ha causado un daño psicológico, hechos por los cuales un Juez de Control le impuso prisión preventiva por 8 meses, a pesar de que dicho delito no amerita prisión preventiva oficiosa.



Por cuanto al Partido Verde, quien competirá en alianza con MORENA en las próximas elecciones, se designó como candidato en la posición número 4 a Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán. Por otra parte, en la posición número 7, se encuentra Octavia Ortega Arteaga, expriísta que fuera presidenta del Congreso del Estado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.



A continuación, la lista de los primeros 10 candidatos a diputados federales de cada partido por el principio de representación proporcional, por la tercera circunscripción electoral:



Partido Acción Nacional (PAN)



1.- María Del Carmen Escudero

2.- Carlos Alberto Valenzuela González

3.- Kathia María Bolio Pinelo

4.- José Elías Lixa Abimerhi

5.- Alma Rosa Hernández Escobar

6.- Jorge Alberto Nordhausen Carrizales

7.- Eugenia Guadalupe Solís Salazar

8.- Juan Mendoza Reyes

9.- Ana Deisy Ley Mendoza

10.- Juan José Rodríguez Prats.



Partido Revolucionario Institucional (PRI)



1.- Pablo Guillermo Angulo Briceño

2.-Eufrosina Cruz Mendoza

3.-Carlos Miguel Aysa Damas

4.-Lorena Piñón Rivera

5.-Pablo Gamboa Miner

6.-Mariana Erandi Nassar Piñeyro

7.-Pedro Armentía López

8.-Martha Albores Avendaño

9.-Samuel Aguirre Ochoa

10.-Gladys Magaly Pinto Duran



Partido de la Revolución Democrática (PRD)



1.- Olga Luz Espinosa Morales

2.- Rogelio Franco Castán

3.-Mayra Montserrat Gallegos Vaca

4.-Federico Ovalle Vaquera

5.-María Del Carmen Joaquín Hernández

6.-Miriam Hernández Roldan

7.-Karla Selene Cauich Perera

8.-Braulio Domínguez Sánchez

9.-Cristina De Jesús Hernández

10.-José Alfonso Cueto Izquierdo.



Partido Verde Ecologista de México (PVEM)



1.- Valeria Santiago Barrientos

2.- Juan Carlos Natale López

3.- Janine Patricia Quijano Tapia

4.- Javier Octavio Herrera Borunda

5.- Laura Lynn Fernández Piña

6.- Luis Humberto Morales Paniagua

7.- Octavia Ortega Arteaga

8.- Mario Xavier Peraza Ramírez

9.- Elia María Xiu Montero

10.-Carlos Alberto Lanzagorta Vargas.



Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)



1.- Rosa María Alvarado Murguía

2.- Oscar Cantón Zetina

3.- Carmen Patricia Armendáriz Guerra

4.- Manuel Vázquez Arellano

5.- Blanca Carolina Pérez Gutiérrez

6.- Alfredo Aurelio González Cruz

7.- Rosalinda Domínguez Flores

8.- Irán Santiago Manuel

9.- Sonia Rincón Chanona

10.- Mario Alberto Torres Escudero



Partido del Trabajo (PT)



1.- Maribel Martínez Ruiz

2.- Francisco Amadeo Espinosa Ramos

3.- Rosa Elba Ramos Espinosa

4.- Alonso Hugo Ramos Ordaz

5.- Rosalía Sánchez López

6.- Eric Osvaldo Martínez Ruiz

7.- Hita Beatriz Ortiz Silva

8.- Juan Antonio Hernández Morales

9.- Diana Laura Cancino Cruz

10.- Victorino Sánchez Mateo.



Movimiento Ciudadano (MC)



1.- Ivonne Aracelly Ortega Pacheco

2.- Gerardo Gaudiano Rovirosa

3.- Jamile Moguel Coyoc

4.- Carlos Federico Galindo García

5.- Abigail Uc Canche

6.- Alvaro Enrique Traconis Flores

7.- Andrea López Silva

8.- Juvencio Rocha Peralta

9.- Flor De María González Pérez

10.- Miguel Ángel Castillo López.



Partido Encuentro Solidario (PES)



1.- Lizeth Azhalia Zarate López

2.- Gregorio Sánchez Martínez

3.- Citlaly Isabel De León Villard

4.- Abraham Jesús Toledo Pineda

5.- Angélica María Reyes Domínguez

6.- Jorge Hipólito Chable Herrera

7.- Rosa Amparo Gayosso Reyes

8.- Hernán Hernández Hernández

9.- Carmen López Martínez

10.- Rufino López Hernández.



Redes Sociales Progresistas (RSP)



1.- Paola Kuri Mustieles

2.- Ricardo Araon Aguilar Gordillo

3.- Dominga Escobar Luis

4.- Michel Vázquez Tirado

5.- Nancy López Jara

6.- Henry Tun Poot

7.- Raquel Cepeda Cel

8.- Alfred Cruz Ramírez

9.- Mónica Pérez García

10.- Levi De Jesús Hernández Martínez.



Fuerza Por México (FXM)



1.- Karla Estrada Magaña

2.- Eduardo Alejandro Vega Yunes

3.- Alondra Margarita Name Ríos

4.- Erick Yussep Barrañon Nieto

5.- Cinthia Sánchez López

6.- Juan Silva Noyola

7.- Jessica Pérez Ríos

8.- Javier López Sánchez

9.- Mercedes Virginia Muñiz Gayot

10.- Cesar Iván Llanas Martínez.