Con la conformación de “Podemos” como nuevo partido político en Veracruz, se creará un espacio incluyente para todos los hombres y mujeres, para lograr un Estado “que no sea rehén de grupos de interés, ni de facciones al margen de la ley”, afirmó la secretaria general del Consejo Político Estatal de la organización, Lisandra González Fernández.



Además, advirtió, no habrá “saltos al pasado, ni ocurrencias de los que mal gobiernan en el presente. Ni la derecha con ideas rancias, ni la izquierda fallida”.



Este domingo, Podemos celebró su última asamblea constitutiva, tomando protesta a su Consejo Político Estatal y a su Comité Central Ejecutivo, cumpliendo con todos los requisitos solicitados por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para convertirse en partido político, solicitud que formalizará en los primeros días de enero.



“Juntos vamos a lograr el sueño de volver a tener un Estado realmente libre y soberano. Un estado.



“Yo tengo un sueño, tú tienes un sueño: que nuestros hijos vuelvan a salir a la calle, a los campos y jardines, a los parques, a las plazas comerciales, sin el temor de ser lastimados. Que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades laborales. Que nuestros agricultores puedan comercializar sus productos a precios justos, dijo González Fernández durante su discurso.



Además se pronunció por que los ganaderos no padezcan la competencia desleal, que los pescadores tengan los apoyos adecuados para su crecimiento y que los empresarios no vivan con miedo a invertir.



“Y lo vamos a lograr. Ya demostramos que sí se pudo, y por eso estamos ahora y aquí.

Hoy, queridos compañeros, somos testigos de un nuevo oasis democrático, en donde todas las voces y los pensamientos caben”, dijo.



Cabe destacar que durante el evento de este domingo quedó como presidente del Comité Central, Francisco Garrido Sánchez y como presidente del Consejo Político Estatal Gonzalo Morgado Huesca.



Este acto, afirmó González Fernández, fue un “momento histórico” para Veracruz.



“Hoy somos testigos del surgimiento de una nueva fuerza política, que le dará a esta bella tierra un nuevo rostro de justicia social, de convivencia armónica y de inclusión total, en donde todas las voces y pensamientos encuentren una nueva forma de expresarse.



“Llegar hasta este momento, no fue fácil, y eso ustedes lo saben, todos lo sabemos.

Fueron muchas horas, días, semanas y meses, de extenuante trabajo. Todas, todos los aquí presentes, saben de lo que hablo, porque éste fue un esfuerzo de todas las mujeres y todos los hombres que soñamos con un Veracruz mejor, un estado de paz y de libertades”, dijo.



En voz del nuevo partido, aseguró que no buscarán el poder por el poder, “sino del poder al servicio de los ciudadanos”.



“Hoy queremos, y lo vamos a lograr, un partido cercano a la gente. Un partido que no le dé la espalda a las demandas ciudadanas. Nuestra ideología será servir al pueblo, porque el pueblo es y será nuestro puerto y destino”, finalizó.



Esta asamblea se celebró en las instalaciones de un hotel del municipio, donde se concentraron más de mil personas.



El 6 de enero buscarán registro



Por su parte, el exdiputado local Francisco Garrido Sánchez dijo que buscarán apostar por la vida, la familia y los derechos de los ciudadanos.



Señaló que aunque hay un promedio de 18 organizaciones políticas con intenciones de convertirse en partidos políticos, sólo cuatro de ellas lograrían el registro oficial, Podemos entre éstas.



Detalló que presentarán la solicitud formal ante el OPLE el próximo 6 de enero.



“Esta organización tiene la profesionalización de los espacios políticos y públicos, creo que los servidores públicos tienen que llegar con un perfil profesional para no llegar a hacer experimentos en la administración pública, sino hay que llegar a hacer trabajo inmediato, estamos apostando por perfiles que tienen la intensión de servir y esa es la diferencia a los demás partidos”, dijo.



Aseguró que Podemo" cuenta "con ideas centrales bajo la dirección de la defensa a la vida, la familia y los derechos de todos los ciudadanos".



Señaló que esta organización tiene entre sus filas a exalcaldes, regidores, diputados y líderes sociales que estaban afiliados a otros partidos.



