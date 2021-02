Podemos pierde a precandidato a la Alcaldía de Misantla

Sergio Antonio Foglia Méndez renunció a la precandidatura a la Alcaldía de Misantla y a la militancia del partido político Podemos, acusando que quienes que están al frente de la institución sólo buscan intereses personales.



"No me voy a permitir ser más de lo mismo, no voy a anclarme a un partido político que atiende intereses personales y de protagonismo y que no son los del pueblo. Realmente no nos sentimos cobijados".



En conferencia de prensa este jueves, comunicó que la relación con Francisco Garrido Sánchez, quien preside el partido, se volvió apática y sin ninguna dirección.



"Llegamos a la conclusión de que el abandono y apatía del partido para con nosotros no nos iba a llevar a ningún lado. Es por esto que el día de hoy entregué mi acta de renuncia en las instalaciones del partido".



Refirió que son aproximadamente 10 personas más las que también salen de PODEMOS y renuncian a la militancia.



"Este día entregué mi renuncia en las instalaciones del Comité Estatal y me deslindo de todas las acciones hechas a mi nombre a partir de esta fecha", reiteró.