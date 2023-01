Poder Judicial de Veracruz hace “negociazo” con trámites, critican Abogados

Abogados litigantes están en contra del aumento de dos pesos al pago de derechos por la expedición de copias certificadas de asuntos judiciales, que entrará en vigor el próximo 01 de febrero.El abogado Felipe de Jesús Hernández Basilio, manifestó que la expedición de copias certificadas es un “negociazo” en el Poder Judicial.Cabe mencionar que, con el aumento de dos pesos, las copias certificadas tendrán un costo de 27.50 pesos, pero la cuestión es que ese pago es por hoja o fracción, y en ese sentido, el abogado expuso que hay expedientes que tienen más de 100 hojas, “imagina cuánto cobran”.El ajuste de dos pesos realizado por el Consejo de la Judicatura aplicará por hoja o fracción, y es debido al nuevo valor de 103.74 pesos de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que entró en vigor el pasado primero de enero.Lo recaudado por el pago de derechos por la expedición de copias certificadas se ingresa al Comité Técnico del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, que administra el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz.En ese sentido, Hernández Basilio Además, señaló que a ese mismo Fondo se depositan fianzas y pagos de pensiones que, si bien se pagan a terceras personas, generan interés que se queda el propio Poder Judicial, y no hay transparencia cómo se maneja.“Lo están usando como caja chica, para financiar manifestaciones y movilizaciones, mientras que en los baños no tienen jabón o papel, o no se prenden los climas, para no gastar”.En lo que resta del mes de enero el pago seguirá siendo de 25.50 pesos por hoja o fracción, pero a partir del 01 de febrero se incrementará a 27.50 pesos.