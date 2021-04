Poder Judicial de Veracruz hará “puente” por el Día del Trabajo

El Consejo de la Judicatura recordó a los justiciables, a los abogados y al público en general que este viernes no habrá labores en todas las dependencias del Poder Judicial de Veracruz, salvo guardias mínimas de personal para atender asuntos urgentes y audiencias acordadas; las citas agendadas para mañana se reagendaron para el lunes 3 de mayo.



La medida se tomó debido a que el 1° de mayo es día inhábil pero como este año cae en sábado, se tomó como día de descanso obligatorio el 30 de abril.



Por ello, el Consejo de la Judicatura acordó que, en materia civil, así como en los Juzgados Mixtos en Modalidad Digital y Oral Mercantil, las audiencias acordadas para mañana viernes se llevarán a cabo, asistiendo el personal indispensable para el despacho de los asuntos; en el entendido de que las citas que se encuentren señaladas se reprogramarán para el próximo lunes.



En materia penal para adolescentes; penal del sistema tradicional; Juzgados de Proceso y Procedimiento Penal Oral (jueces de control, enjuiciamiento y ejecutores de sentencia); y Juzgados Mixtos de Primera Instancia Microregionales; la suspensión de labores se efectuará previéndose por cada titular de los respectivos Juzgados la guardia correspondiente para la debida atención de los asuntos inaplazables, con el menor número de personal posible.



Además, se realizarán las diligencias, providencias precautorias, puesta a disposición del imputado ante el Órgano Jurisdiccional; se podrá resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso, decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, así como aquellas orientadas a cumplir con las ejecutorias y proveídos emanados de las autoridades federales en materia de amparo.



Aunque se suspenden todos los términos dentro de los procesos penales, tanto en la etapa de control como de la etapa de juicio, con excepción de las diligencias listadas con antelación, para las cuales, como lo establece la norma jurídica, todos los días se computarán como hábiles y serán realizadas por los jueces que se encuentren en funciones, atendiendo al principio de inmediación.



Y salvo los casos urgentes, los demás plazos que venzan en día inhábil se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente, a fin de no vulnerar los derechos de las partes; sin que lo anterior implique que se suspenda el ejercicio de la acción penal o la presentación de medios de impugnación.



El Consejo de la Judicatura determinó que, para los casos en materia del trabajo, se dispondrá de una guardia de personal que despachará los asuntos urgentes; y en materia familiar, en todos los Juzgados deberán establecerse guardias de servicio y las citas agendadas se reprogramarán para el 2 de mayo.



Para los Juzgados Segundo y Cuarto del Distrito Judicial de Cosamaloapan, sólo habrá guardias de personal por no existir Juzgados Especializados en Materia Familiar.