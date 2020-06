Poder Judicial de Veracruz ignora a abogados que piden reactivación

Abogados de Veracruz recriminaron que el Poder Judicial del Estado sea omiso para atender las peticiones de dicho gremio y no dar alternativas o indicaciones de un próximo inicio a las actividades judiciales.



María de la Luz Benítez García, abogada, señaló que la exigencia de comenzar actividades ya fue enviada a la magistrada presidente del Poder Judicial, Sofía Martínez Huerta, pues es de suma importancia que la justicia no quede rezagada.



"En el Estado, cada 15 días están sacando una nueva circular donde posponen y suspenden todas las actividades judiciales. Los abogados que tenemos el gusto de representar y varios abogados litigantes, no perciben ingresos e hicimos un oficio a la Presidenta del Poder Judicial y no nos ha manifestado el por qué siguen estando inactivos".



Solicitó que se haga lo mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, a decir de Benítez García, está retomando sus labores de manera escalonada.



"Estamos pidiendo a la Presidenta que por primera vez en la historia apoye y que no se vaya de vacaciones; que no permita que la justicia siga durmiendo, que no permita que los justiciables esperen a que regresen. Tenemos juicios orales que pueden llevarse a cabo".



De igual forma, abundó que el Sistema Judicial en el Estado no tiene la solvencia económica y las autoridades no muestran intenciones de llevar a cabo los procesos de manera virtual.