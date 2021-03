Poder Judicial de Veracruz mantiene en la opacidad cifras de COVID entre personal

Justificando que no es su facultad expresa contar con la información solicitada, el Poder Judicial del Estado (PJE) respondió, a medias, cuántos trabajadores han fallecido a causa del COVID-19.



De acuerdo con el área de transparencia de dicho Poder, sólo se han registrado 2 muertes por esta causa hasta la fecha.



La solicitud, realizada en enero de este año y respondida más de un mes después, incluye evasivas y justificaciones, respondiendo a medias los cuestionamientos, pues detalla que además de esos dos casos con fallecimientos, se han presentado 96 contagios.



En cuanto a las defunciones, menciona que ocurrieron en el periodo de marzo de 2020 al 15 de enero de este año, y respecto a los contagios, la “estimación” es de julio del año pasado al 8 de febrero de 2021.



Sin embargo, la solicitud de información pedía la cantidad de trabajadores de base que resultaron contagiados de marzo de 2020 al 15 de enero de 2021; el número de trabajadores de base que murieron por esta causa, así como los trabajadores de confianza que se encontraban en los mismos dos supuestos.



La respuesta del Poder Judicial ni siquiera desglosa la información solicitada, aduciendo diversos preceptos legales contenidos en la Ley de Transparencia que señalan que no es posible conceder la información como lo solicita el particular.



Para llegar a esta respuesta, el Poder judicial tuvo que excusarse en una ocasión y solicitar prórroga para entregar la información.



“El Poder Judicial del Estado de Veracruz es el ente público encargado de la impartición de justicia, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, tal y como lo disponen los artículos 56 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz”, indica.



Basado en ese supuesto, el poder autónomo justificó que por ello “no genera” ni jerarquiza la información que le fue requerida, pero como un mero cumplimiento y “en aras de garantizar su derecho de acceso a la información”, respondió que dos empleados murieron y 96 más se contagiaron.



Entre el legajo, compuesto de 17 páginas, la Unidad de Transparencia del Poder Judicial incluyó un acta de la 21 sesión ordinaria del Comité de Transparencia interna, donde los integrantes acordaron prorrogar por diez días adicionales el plazo de respuesta al interesado, mas, no así la materia de la información al usuario, que al final resultó inexistente.



Y es que dicha Soberanía evocó el criterio 03/17, en el sentido que no existe obligación de elaborar documentos a propósito para atender las solicitudes de acceso a la información.



Otro aspecto que justificó el Poder Judicial es que la petición requerida escapaba de la competencia de la Subdirección de Recursos Humanos, y que no contaba al respecto con la información solicitada.