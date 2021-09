Poder Judicial de Veracruz no recibirá los 500 millones extras que le urgen

La ampliación presupuestal que estudian el Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para el Poder Judicial no abarcará los 500 millones de pesos solicitados por la magistrada presidenta, Isabel Romero Cruz.



El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, dijo que ayer sostuvieron una reunión con el secretario, José Luis Lima Franco, quien confirmó que no podrán disponer de dicho monto.



“No hay recursos para (otorgar) 500 millones de pesos (…); él va a estar checando sus números pero dice que 500 millones de pesos no le dan”, refirió el morenista.



Gómez Cazarín dijo que se tiene que atender esta petición puesto que no se debe de afectar la impartición de justicia para los ciudadanos.



“Por eso, el secretario (José Luis Lima Franco) se está aplicando. Es una situación que le compete a él y yo sí lo considero prudente”, refirió el Presidente de la JUCOPO.



Sin embargo, no confirmó si será la actual LXV Legislatura la que apruebe o rechace la petición del Poder Judicial: “Si me toca a mí, sí lo voy a resolver”:



En otro tema, rechazó que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, busque imponer a los funcionarios que el Pleno del Congreso debe designar.



Incluso adelantó que el próximo viernes podría definirse al próximo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).



“Nos reuniremos hoy en la tarde y lo más seguro es que el viernes tengamos un resultado ya, haremos las entrevistas estos días”.



“Yo respeto al Secretario de Gobierno y no tengo ni una sola llamada o mensaje de él en la que me dé alguna indicación en los casi 3 años que llevamos aquí. Ha sido respetuoso y así se ha manejado”, sostuvo.



Además, aseveró que no atropellará el derecho de ninguna mujer y que está a favor de la paridad de género, incluso si se queda sin una curul para la próxima LXVI Legislatura.



"Yo respeto la decisión del OPLE, voy a respetar la decisión de los tribunales y respeto a todas las mujeres y si tiene que haber paridad, tiene que haber. Yo lo voy a respetar".



Cabe recordar que su compañera de partido y candidata a la diputación plurinominal, Marcela Barroso, señaló que podría perder su nombramiento si Gómez Cazarín asume una diputación plurinominal.



"Aunque no me beneficie a mí, yo estoy de acuerdo con la paridad. Yo he luchado para que se respete a la mujer. Yo no voy a atropellar a una sola mujer en el Estado de Veracruz; yo voy a respetar la decisión del OPLE”, insistió.



Sobre el anuncio de que se realizará el Grito de Independencia en el puerto de Veracruz, según lo dicho por el alcalde Fernando Yunes Márquez, opinó que es una mala decisión según el exhorto de las autoridades a cuidar la salud de la población.



"Luego él se molesta de que uno le haga este tipo de comentarios pero él tiene que entender que primero está la salud de los habitantes y es responsabilidad de nosotros como representantes cuidar el bienestar de los veracruzanos, para mí es una mala decisión", concluyó.