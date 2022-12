Poder Judicial de Veracruz se usa como “agencia de colocaciones”: Abogados

El Poder Judicial se está politizando, lo ven como una agencia de colocaciones y eso hace que no funcione en la administración de justicia, afirmó el integrante del Colegio de Abogados "Silvestre Moreno Cora", Antonio Balboa Hernández."El Poder Judicial del Estado está pasando por una situación lamentable en que los verdaderos integrantes que han hecho carrera judicial, que tienen toda una trayectoria de años que es valiosa, son personas que lejos de tomarlas en cuenta las están eliminando".Añadió que el Gobierno debe dedicarse exclusivamente a su función política y dejar la función jurídica al Tribunal Superior de Justicia, de otra manera no funcionará como la anhelad comunidad jurídica de Veracruz."Nosotros buscamos un poder independiente, fuerte, que sostenga el Estado de Derecho que tenemos en Veracruz y pues con los movimientos que estamos viendo, creo que no es el rumbo adecuado".En referencia a la posible llegada de Ailett García Cayetano como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, quien es hermana de la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Dorheny García Cayetano y esposa del secretario de Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernandez Gutiérrez, indicó que no se pueden sacar conjeturas si fue o no un acto de favoritismo."Vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a ver cómo funciona, pero creo que lo ideal es que quien representa los intereses del Poder Judicial debiera ser una persona con carrera judicial, alguien que venga de las mismas raíces y hay mucha gente capaz, gente importante de grande trayectoria que puede desempeñar brillantemente ese cargo".Sobre la administración que encabezó Inés Romero Cruz, externó Balboa Hernández que fue un proceso lamentable, pues entre muchas cosas echó atrás el proyecto que había de las ciudades judiciales entre ellas la de Orizaba."Quedó en el cajón y nosotros los abogados litigantes estamos sufriendo por estar recorriendo nuestros asuntos en los juzgados de un lado a otro. Luego el tema de las salas penales que no tienen la fortaleza de poseer un reclusorio en esta zona y se tienen que trasladar a los reos de Amatlán hacia acá y no deja de ser un riesgo para la propia ciudadanía".