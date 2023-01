Poder Judicial de Veracruz seguirá austero

Desde el primero de enero de este año en el Poder Judicial de Veracruz se reactivó el Plan de Austeridad que implementó la exmagistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz y que estuvo vigente de agosto al 31 de diciembre de 2021.Con las medidas de austeridad que se retomaron no hay una estimación de cuánto será el ahorro, pero si permitirá evitar que a finales de año de tenga que solicitar una ampliación presupuestal, dijo Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.“Ese Plan de Austeridad se reactivó desde el día primero de enero, no solamente es en un área determinada sino en todo el Poder Judicial. La Dirección General de Administración prevé ahorros en diversos rubros (…) telefonía celular ya no se paga, vales de gasolina, papelería, se ahorra en diversos rubros y entonces desde el día primero de enero estamos con este Plan de Austeridad”.Cabe mencionar que el Plan de Austeridad que implementó Isabel Inés Romero Cruz en los últimos cuatro meses del año 2021 contemplaba medidas como la reducción voluntaria de por lo el 30% sobre su compensación.La eliminación de cualquier bono especial o adicional para los magistrados y consejeros de la Judicatura.Así como la prohibición y cancelación de todo acuerdo del Pleno del TSJ que haya autorizado cantidades económicas únicas para magistrados y consejeros adicionales a sus prestaciones, principalmente.El Plan de Austeridad también canceló el suministro de insumos para magistrados que no sean estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales.También prohibió la compra de regalos florales, donativos, obsequios y en general, de cualquier gasto de representación y similares, así como el pago de telefonía celular.El objetivo de la reactivación del Plan de Austeridad, añadió, tiene el objetivo de generar un ahorro y abstenerse solicitar una ampliación presupuestal para finales de este año.“Por eso empezamos desde el primero de enero con esta cuestión de austeridad”.