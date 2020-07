Poder Judicial de Veracruz tenía proyecto de justicia digital; dinero desapareció

En el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJ) no se avanza en la implementación de políticas de innovación tecnológica para migrar a la Justicia Digital y por ello, quedó rebasado ante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.



La magistrada de la Sala Octava en Materia Familiar, Concepción Flores Zaviaga, dijo tener conocimiento que el año pasado se destinaron recursos federales para la innovación tecnológica en el Poder Judicial, básicamente para la creación de dos juzgados en línea, uno en Xalapa y el otro en Veracruz Puerto, sin embargo, no se aplicaron para ese fin y pese a ello, hasta el día de hoy no se ha iniciado una auditoría.



Expuso que ante la actual situación por la pandemia, quedó demostrado que en el Poder Judicial no hay preparación tecnológica, ni mucho menos capacidad para dar respuesta eficaz a una circunstancia extraordinaria, pues lejos de acercar los medios electrónicos para continuar de forma virtual con las actividades jurisdiccionales, se optó por suspender labores afectando a los justiciables y a los abogados litigantes.



Lamentó la falta de oficio de la magistrada presidenta del TSJ, Sofía Martínez Huerta, para llevar el timón del Poder Judicial.



“No tiene poder de convocatoria y tiene temor de todo. Desde que llegó no ha convocado nunca a una reunión de magistrados porque no tiene la ascendencia, sobre todo por las condiciones en las que llegó al Tribunal. Tampoco la sinergia de las personas con las que se rodeó, que es toda la gente del anterior presidente (Edel Álvarez Peña) que la cooptaron y ahora esos son los problemas que tiene y (por consecuencia) no se ha hecho la auditoría”.



Aseveró que en el Poder Judicial de Veracruz no se cumple con el objetivo 16 de la Agenda 2030, que señala la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles.



Flores Zaviaga criticó que el TSJ haya detenido las actividades administrativas ante la pandemia y ahora que se reanudaron labores parciales, sólo se haya habilitado una ventanilla para recibir promociones de los abogados litigantes, pues esas medidas lo único que originarán es que el rezago de expedientes se siga acumulando.



Expuso que en otros órganos jurisdiccionales y en la academia, en menos de una semana se habilitaron plataformas electrónicas para continuar con sus actividades de forma virtual, mientras que en el TSJ se aptó por la suspensión de labores, afectando a los justiciables y a los abogados litigantes.



“La señora Presidenta no ha convocado a ninguna reunión por medios electrónicos y eso pasa cuando se llega a los cargos sin conocer las innovaciones tecnológicas; si no sabemos de medios electrónicos, no nos adecuados a las circunstancias actuales”.



Flores Zaviaga agregó que se anunció que se había contratado a un grupo de ingenieros para habilitar una red tecnológica.



“Pero yo nunca supe dónde estuvieron y los Jueces han denunciado que nunca estuvieron en los Juzgados”.